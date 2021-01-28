Сбербанк поможет гражданам с банкротством

«Внучка» Сбербанка — сервис по банкротству физлиц «ФрешСтарт» выходит на полную мощность, что особенно актуально в преддверии серьезного роста числа личных банкротств в 2021 году, который ускорится в результате коронакризиса. Проект объединяет на одной площадке потенциальных банкротов и арбитражных управляющих. Площадка имеет значительный потенциал роста и может стать одним из лидеров рынка. В то же время зависимость ее от крупнейшего розничного кредитора может привести к конфликту интересов и недоверию к платформе, указывают эксперты.

Как рассказал “Ъ” руководитель проекта Peredsudom.ru Александр Федоров, до 31 декабря сервис действовал в режиме тест-драйва. Результат теста создатели представят на годовом отчете Сбербанка. Но по информации “Ъ” сервис решено развивать.

Сервис «ФрешСтарт» принадлежит коллекторской «дочке» Сбербанка «АктивБизнесКонсалт» (АКБ). В АКБ сообщили “Ъ”, что по сути «ФрешСтарт» — это стартап. «В сервисе зарегистрировано 350 арбитражных управляющих (всего в России более 10 тыс.— “Ъ”); посещаемость — около 5 тыс. уникальных посетителей в месяц»,— отметили там. Сервис предназначен для поиска гражданами специалиста, который возьмет на себя проведение банкротства. Проект по сути носит социальную направленность, избавляя должников от недобросовестных посредников (так называемых раздолжнителей), указывают в Сбербанке. Арбитражным управляющим он дает возможность получить поток клиентов. Платформа является бесплатной для граждан, монетизация — за счет комиссии от управляющих.

3 тыс. руб., которые забирает себе «ФрешСтарт» в виде комиссии, достаточно небольшая сумма, позволяющая привлечь большое число арбитражных управляющих, говорит господин Федоров. «В планах развития сервиса расширение числа клиентов за счет кредиторов и подключение дополнительных опций для управляющих,— уточнили в Сбербанке.— На сайте не будет размещаться информация о должнике, доступна только информация об арбитражных управляющих, причем лишь та, которой они захотели поделиться». Член Совета ассоциации ВАУ «Достояние» Владимир Семенов полагает, что идея очень достойная и с учетом Сбербанка, стоящего за АКБ, у площадки есть шансы стать лидером рынка. Платформа, на которой будут собраны управляющие, заведомо согласные на их утверждение в делах о банкротстве граждан, действительно может стать востребованным сервисом, считает юрист банкротного направления Vegas Lex Валерия Тихонова.

Арбитражный управляющий Максим Доценко указывает, что «портал может быть интересен тем управляющим, которые специализируются на массовом проведении банкротств физлиц». Господин Доценко также видит потенциальный конфликт интересов в том, что портал принадлежит «внучке» Сбербанка: «Если "Сбер" будет являться кредитором кого-то из зарегистрировавшихся на портале граждан-должников, то другим кредиторам это может не понравиться». По мнению старшего юриста практики реструктуризации и банкротства Parallel Legal Consulting Александры Алфимовой, существование платформы порождает возможность для Сбербанка фактически контролировать деятельность арбитражного управляющего и влиять на ход процедуры банкротства в ущерб другим кредиторам. Небезосновательны опасения, что реализация инициативы на практике приведет к еще большему усилению позиций Сбербанка как одного из ключевых розничных кредиторов, поскольку «юридически» создателем проекта выступает дочернее предприятие кредитной организации, указывает адвокат юридической компании РКТ Анастасия Шамшина. Ключевое преимущество – это полноценный доступ к информации, которая поступит к арбитражному управляющему, добавляет она.

«Вопрос подбора арбитражных управляющих — это один из самых важных и исторически самых "серых" вопросов российского банкротства,— соглашается юрист BGP Litigation Антон Батурин.— Одним из главных требований к арбитражному управляющему является его независимость от кредиторов, и особенно от должника». «Любое злоупотребление и нарушение чревато довольно серьезными штрафами или лишением членства в саморегулируемой организации. Последнее приведет к запрету на деятельность»,— заключает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ксения Дементьева, Анна Занина