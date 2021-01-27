Сотрудники УФСИН по Краснодарскому краю обнаружили телефон в дезодоранте

В СИЗО №1, расположенном в Краснодаре, в передаче заключенному был обнаружен телефон. Он был спрятан внутри шарикового дезодоранта, сообщает пресс-служба УФСИН по краю.

«Запрещенный к использованию на территории следственного изолятора предмет был обнаружен и изъят во время досмотра продуктовой передачи. Сотовый телефон был спрятан ухищренным способом внутри дезодоранта», - говорится в сообщении.

В отношении женщины, пытавшейся передать средство связи в следственный изолятор, составлен материал для передачи в суд. Ей грозит административный штраф.

Андрей Ульченко