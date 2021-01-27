Медорганизация обследовала воспитанников темрюкской детской спортшколы без лицензии

Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону регионального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в споре с краснодарской компанией «Мобильная медицина». Организация, оказывавшая медицинские услуги детско-юношеской спортивной школе Темрюкского района, оштрафована на 100 тыс. руб. Решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

В сентябре прошлого года ООО «Мобильная медицина» заключила контракт с учреждением дополнительного образования, по его условиям она взяла на себя углубленное медицинское обследование детей занимающихся спортом.

Поскольку в спортшколе тренируются дети в возрасте до 15 лет их обследованием должен заниматься врач педиатр, однако соответствующей лицензии у медицинской организации не оказалось. Кроме того, согласно имеющейся лицензии на медицинскую деятельность, компания могла оказывать услуги на территории Краснодара, а не в Темрюкском районе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мобильная медицина» зарегистрирована в Краснодаре в 2017 году, ее собственником является Андрей Орлов. Выручка компании в 2019 году составила 36 млн руб. при прибыли в 15 млн руб.

Андрей Ульченко