Кубанские парламентарии рекомендовали краевому минфину увеличить финансирование ЖКХ

Краевой минфин совместно с министерством ТЭК и ЖКХ рассмотрит возможность увеличения финансирования региональной программы по развитию ЖКХ, об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона по итогам парламентских слушаний, посвященных вопросам водоснабжения жителей Кубани.

В принятом на сессии заксобрания постановлении также содержится рекомендация региональному министерству ТЭК и ЖКХ оказывать помощь муниципалитетам в привлечении инвестиций в сфере водоснабжения и водоотведения. Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить технические задания на разработку инвестиционных программ для компаний, которые занимаются водоснабжением и водоотведением. Также депутаты обращают внимание местных властей на необходимость оформлять бесхозные сети в муниципальную собственность.

Сегодня на территории Кубани питьевую воду из централизованных систем получают более 4,5 млн человек (96 процентов населения). В то же время централизованной канализацией пользуется 2,1 млн человек.

«Вопрос водоснабжения и водоотведения сложный, особенно это проблема стоит остро на курортах Кубани. Сегодня необходимо принимать экстренные меры для ее решения. Мы дважды обсуждали этот вопрос на больших совещаниях с участием прокурора края Сергея Табельского. И, я думаю, не позднее июня мы вновь соберемся тем же составом, чтобы рассмотреть ход принятого сегодня на сессии постановления», - рассказал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко