В CITY прописались акционеры

У одного из старейших на российском рынке fashion-ритейлеров — lady & gentleman CITY появился новый совладелец. Мажоритарную долю получил Александр Головин, которого на рынке считают основателем одежной сети. Эксперты полагают, что сейчас структура владения компанией приводится в соответствие с фактическим распределением долей.

Доля в 51% ООО «Трейд менеджмент», управляющего одежным ритейлером lady & gentleman CITY, 26 января перешла от Льва Головина к Александру Головину, говорится в материалах компании. Лев Головин, в свою очередь, стал обладателем этой доли в июне 2020 года, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. До этого весь бизнес «Трейд менеджмента» через зарегистрированный в Армении «Эй-эр-си холдинг» контролировал действующий гендиректор одежной сети Геннадий Типпель. В 2019 году «Ведомости» сообщали, что господин Типпель — реальный бенефициар компании.

Заместитель гендиректора lady & gentleman CITY Игорь Григораш подтвердил “Ъ”, что контрольная доля в управляющей компании перешла от Льва Головина к его сыну Александру Головину по договору дарения. Головин-старший в свою очередь приобрел эту долю весной 2020 года, добавил топ-менеджер, не раскрывая деталей сделки. Но источник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости знает, что Александр Головин — основатель lady & gentleman CITY, который теперь де-юре вернул себе мажоритарную долю. На отраслевом сайте «Легкая промышленность» Александр Головин также указан как создатель сети lady & gentleman CITY. Вероятно, происходит упрощение акционерной структуры и приведение ее в соответствие с фактическим распределением долей, полагает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев: «Сейчас могло потребоваться сделать структуру владения в компании более прозрачной и понятной».

По собственным данным, ритейлер с 2001 года управляет сетью мультибрендовых магазинов одежды lady & gentleman CITY, а также монобрендовыми точками в России Armani Exchange, Hugo, EA7 Emporio Armani. Ранее сообщалось, что во время кризиса 2014–2015 годов сеть пережила волну закрытий торговых точек, тогда же часть контролирующих ее компаний была ликвидирована, а бизнес переведен на ООО «Трейд менеджмент», зарегистрированный в декабре 2015 года. По итогам 2019 года выручка «Трейд менеджмента» составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 297,1 млн руб., указано в базе Kartoteka.ru. К декабрю 2020 года сеть насчитывала 75 магазинов, сообщили в компании.

Из-за локдауна в первой половине 2020 года выручка fashion-ритейлера снизилась почти на 25%, рассказывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В четвертом квартале 2020 года финансовые показатели были близкими к аналогичному периоду годом ранее, а по итогам года компания смогла остаться прибыльной с падением выручки до 9%, добавляет он. «Сеть успешно реновировала свои площади в торгцентре "Мега", переделав их в галерею из мини-корнеров для брендов-партнеров. Сейчас они продолжают тиражировать этот формат, что дает позитивную динамику продаж»,— рассказывает эксперт.

В декабре 2019 года компания разместила четырехлетние облигации на 200 млн руб., оператором выступает банк «Юнисервис капитал». По оценке господина Бурмистрова, потребности в докапитализации у компании сейчас нет.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев