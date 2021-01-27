Кубанские парламентарии рассмотрели поправки в избирательные законы

Депутаты Законодательного собрания края в первом чтении приняли поправки в пять законов о выборах. Изменения затрагивают порядок подготовки и проведения краевых и муниципальных выборов, регионального и местного референдумов, порядок отзыва главы Кубани, а также законы об избирательной комиссии края и о системе избирательных комиссий региона.

Работа над документами вызвана необходимостью привести краевые законы в соответствие с федеральными, изменения в которые были приняты ранее. В частности, поправками предусматривается возможность проведения выборов депутатов краевого парламента и губернатора Кубани в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того вводятся нормы, дающие возможность политическим партиям досрочно прекращать полномочия своих членов избиркомов различных уровней.

«Очень важно, чтобы каждый житель Кубани мог реализовать право избирать и быть избранным в полном объеме. Для этого мы совершенствуем краевое законодательство, важно исключить из действующих норм любые разночтения и вероятность их множественного толкования. Процесс волеизъявления граждан должен быть прозрачен и понятен каждому», – рассказал председатель парламента Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко