На Кубани браконьеров будут судить за незаконный вылов рыбы на 4,5 млн рублей

В Приморско-Ахтарском районе направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении троих местных жителей, которые незаконно выловили 4,3 тыс. особей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Мужчин обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста с причинением особо крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ). По данным следствия, ущерб от их действий составил 4,5 млн руб. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее за покровительство браконьерам и получение взяток был осужден государственный инспектор Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Суд дал ему 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. руб.

Виктория Колганова