Карантин по ОРВИ и коронавирусу действует в 9% нижегородских школ и детсадов

В Нижегородской области на третьей неделе января сохраняется повышенный уровень заболеваемости респираторными инфекциями у жителей старше 15 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На 26 января карантин полностью или частично ввели в 9% школ и детсадов региона.

В целом заболеваемость ОРВИ в регионе сохраняется на уровне пороговых значений. Вирусы гриппа не регистрировались. Как ранее сообщалось, в рамках подготовки к эпидсезону прививки получили более 1,6 млн жителей региона (53,4%).

Анастасия Еремина