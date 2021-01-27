Объем программы «Развитие здравоохранения» увеличен на Кубани на 7 млрд рублей

Региональный парламент внес изменения в краевую программу «Развитие здравоохранения», увеличив объем ее финансирования до 2026 года на 7 млрд руб., средства поступят из федерального бюджета. При этом в текущем году на эти цели запланировано 63,8 млрд руб. (рост более 3 млрд руб.). Изменения вызваны началом реализации краевой программы «Модернизация первичного звена».

«Мы благодарны федеральному центру за оказанную поддержку, она позволит краю увеличить финансирование отдельных направлений программы. Это очень важно для всех жителей региона в сегодняшнее непростое время. Дополнительные средства пойдут на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, совершенствование первичного звена здравоохранения», – рассказал спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Также дополнительные средства направят на соцподдержку медицинских работников. В ближайшие три года за счет краевого бюджета будет продолжено приобретение жилья для медиков. На эти цели предлагается направлять 200 млн руб. ежегодно.

Андрей Ульченко