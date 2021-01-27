В Сочи кадастровых инженеров привлекли к ответственности за недострои

В Лазаревском районе курортной столицы кадастровые инженеры привлечены к административной ответственности за то, что регистрировали права собственности на объекты завершенного строительства, которые фактически таковыми не являлись, - сообщает пресс-служба прокуратуры края. Нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки.

«Регистрация права собственности на два объекта недвижимости незавершенного строительства была осуществлена территориальным отделом Росреестра на основании предоставленных технических планов. В них кадастровым инженером были внесены ложные сведения о завершении строительства зданий», - рассказали в ведомстве.

Мировые суды по представлению прокуратуры наложили на двух инженеров штрафы по 30 тыс. руб. каждому.

Андрей Ульченко