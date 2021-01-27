МИД РФ: ситуация с Навальным ставит под сомнение взаимодействие с ЕС

Действия Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным ставит под вопрос дальнейшее взаимодействие, заявили в МИД России. В министерстве подчеркнули, что 2020 год запомнится серьезным откатом в отношениях России и Евросоюза.

«Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом»,— говорится в опубликованных на сайте МИД России в ответах на вопросы СМИ к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Министерство также обратило внимание на то, что Евросоюз продолжил санкционную политику и вмешивался во внутренние дела Белоруссии. «Доверия такие действия Евросоюза не добавили. Тем не менее мы не собираемся вставать в позу обиженных и разрывать оставшиеся каналы диалога. В полной мере осознаем объективную востребованность терпеливой работы в целях выстраивания равноправного и взаимоуважительного сотрудничества с Евросоюзом, разумеется, когда он будет к этому готов»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, депутаты Европарламента приняли 21 января резолюцию по России в связи с ситуацией с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Депутаты призвали немедленно отпустить господина Навального и других задержанных в день его прилета в РФ, «значительно усилить» ограничительные меры ЕС в отношении России, ввести персональные санкции против «связанных с режимом» российских олигархов и «немедленно остановить» завершение реализации проекта «Северный поток-2».

Подробнее о том, как евродепутаты встали на защиту оппозиционера,— в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».