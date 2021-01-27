Сочи дополнительно получит 2,1 млрд рублей на реализацию госпрограмм

Администрация Сочи в 2021 году дополнительно получит 2,1 млрд руб. в рамках реализации госпрограмм в области образования, строительства, развития жилищно-коммунального хозяйства и санаторно-курортного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Наибольший объем субсидий планируется привлечь в рамках государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» на 2021 год – в общей сложности 935 млн рублей. Из них 273 млн руб. направят на строительство дополнительных блоков детских садов и начальных школ, 662 млн руб. – на достройку школ на Мамайке, в микрорайоне Мацеста и поселке Красная поляна.

Более 376 млн руб. муниципалитет планирует потратить на организацию горячего питания для сочинских учащихся, а также покупку школьных автобусов в рамках проекта «Развитие образования». Подготовка и внесение изменений в генеральный план Сочи обойдется краевому бюджету в сумму более 35 млн руб., на электроснабжение районов, предназначенных под застройку жильем для многодетных семей, планируется потратить более 12 млн руб. Все эти работы будут финансироваться в рамках программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

Более 44 млн руб. по программе «Развитие физической культуры и спорта» выделят на строительство малобюджетного спортивного комплекса на ул. Донской в Центральном районе, еще 2 млн руб. потребуется на закупку для него спортивного оборудования. Молодые семьи получат в общей сложности 7 млн в качестве помощи в строительстве и приобретении жилья по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

На «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» муниципалитет привлечет более 282 млн руб., на «Развитие сети автомобильных дорог» - 388 млн руб., из них на ремонт направят 171,7 млн руб., на содержание – более 216 млн руб. Работы по проекту «Развитие топливно-энергетического комплекса» потребуют финансирования в размере 15,3 млн руб., которые пойдут на газификацию ряда сельских округов Сочи. На «Формирование городской среды» потратят 64,8 млн руб.

По сообщению заместителя главы города Сочи Сергея Белоусова, также сформированы и направлены в администрацию Краснодарского края дополнительные заявки на сумму 2,4 млрд руб., которые нужны городу на реконструкцию городских коммунальных сетей, переселение граждан из ветхого жилья, проектно-изыскательные работы для строительства социальных объектов, благоустройство туристических объектов и реализацию других инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы сочинской казны составят 14,9 млрд руб., расходы – 15,2 млрд руб., плановый дефицит бюджета - 330 млн руб.

Ольга Логинова