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В отношении перевозчиков-нарушителей «масочного» режима в Ленобласти за год возбудили 168 дел

За 2020 год комитет по транспорту Ленобласти провел 95 рейдов на территории муниципальных районов. Их итогом стали почти тысяча административных дел в отношении перевозчиков.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 20% от общего числа дел (168) были возбуждены в отношении нарушителей «масочного» режима в общественном транспорте.

В январе текущего года проверки транспорта прошли во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах. В итоге, два транспортных средства были отправлены на спецстоянку, а один автобус получил запрет на эксплуатацию.

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