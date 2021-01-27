Греф назвал Сбербанк самой атакуемой хакерами организацией в Европе

Сбербанк подвергается хакерским атакам чаще других организаций в Европе, заявил глава банка Герман Греф. При этом он сказал, что проникнуть во внутренние системы банка хакерам еще не удавалось.

«На сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий. За весь этот период времени мы не допустили ни одного проникновения в наши системы, мы на 97% защищаем наших граждан от хакеров, даже когда граждане сами делают перевод в пользу мошенников, не зная об этом»,— сказал господин Греф во время выступления в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Герман Греф отметил, что кибербезопасность сейчас является ключевым трендом. Мошенники при этом используют технологии искусственного интеллекта: например технологию deepfake, когда используется голос и телефон клиента. «Это все гигантская угроза, нормальному человеку бороться с этим тяжело и на помощь должны прийти мощные системы защиты от таких угроз»,— подчеркнул глава Сбербанка.

В 2020 году Сбербанк прогнозировал, что в 2021 году российская экономика потеряет от киберпреступности до 7 трлн руб. По оценке банка, в мире работают 1,5 млн киберпреступников, и их число может увеличиться до 2 млн.