В 2020 году кубанские энергетики подключили к сети 37 ФАПов и ВОПов

В течение прошлого года специалисты «Россети Кубань» подключили к электричеству 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Всего в Краснодарском крае и в Адыгее были проведены работы по обеспечению электроэнергией в 73 учреждениях здравоохранения, сообщается в пресс-релизе «Россети Кубань». Суммарная мощность, выданная энергокомпанией медорганизациям, составила 4,5 МВт.

«Строительство модульных учреждений здравоохранения ведется в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря надежному и бесперебойному энергоснабжению этих медицинских объектов, получать первичную помощь по месту жительства смогут более 50 тыс. человек», - отмечается в сообщении.

Кроме того необходимость в дополнительной мощности возникла у тех медицинских учреждений, которые были перепрофилированы в госпитали для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В краевой столице дополнительные мощности получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В. К. Красовитова и краевая клиническая больница №2. Аналогичная работа проведена в Кущевской, Темрюкской и Ленинградской центральных районных больницах, городской поликлинике №2 в Сочи и в ряде других медицинских учреждений Краснодарского края и Республики Адыгея.

ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 742 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.

Андрей Ульченко