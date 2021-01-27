Траты россиян на образование детей в 2020 г. выросли на треть Почти трети россиян в 2020 г. пришлось скорректировать свой бюджет, увеличив траты на образование. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина»

Специалисты провели анонимный опрос сотрудников более 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год). Большинство опрошенных признались, что 2020 г. нанес ощутимый удар по их семейному бюджету – и их траты значительно изменились.

29% опрошенных рассказали, что дополнительных финансовых вложений потребовало образование детей, поскольку они не были уверены в эффективности онлайн-обучения. Больше половины из них воспользовались услугами платных репетиторов, 27% приобрели детям курсы и обучающие программы онлайн, еще 13% опрошенных оплачивали занятия в дистанционных кружках и секциях. В среднем, расходы на детские образовательные программы увеличились на 31%.

Примерно каждый десятый отметил, что в 2020 г. больше финансов ушло и на самообразование, в частности, они приобретали отдельные онлайн-курсы, дополнительное образование в вузах и школах для себя.

По прогнозам экспертов, в 2021 году тенденция дополнительных трат на образование сохранится, так как в условиях кризиса вырос спрос на специалистов смежных профессий с кросс-навыками, что требует дополнительного повышения квалификации.

Больше обычного опрошенным пришлось потратить за время пандемии на здоровье (31%). Почти половина трат пришлась на покупку лекарств, а 27% респондентов пришлось обратиться к платной медицине. Существенными оказались и покупки медицинского оборудования – термометров, небулайзеров, пульсоксиметров и другой техники.

Серьезно возросли затраты на питание – 15% опрошенных признали это своей основной тратой за 2020 г. В основном это заказы продуктов на дом и доставки из ресторанов, однако 7% респондентов упомянули о редких, но существенных для бюджета походах в рестораны.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, россияне не смогли отказать себе в развлечениях, сосредоточившись, правда, на том, что доступно онлайн – в основном, на подписках различных сервисов. Весенний локдаун, вероятно, повлиял и на кошельки любителей онлайн-шоппинга: 68% стали значительно активнее покупать одежду на российских ресурсах, а 23% заказывали товары из-за рубежа.

«2020 год показал, насколько важна забота о своем здоровье и здоровье близких. У большинства россиян существенно возросли траты на посещение врачей и приобретение лекарств, что, конечно, подорвало семейные бюджеты. Траты на образование детей тоже понятны и объяснимы: в условиях непривычного россиянам дистанционного образования многим приходилось искать альтернативные возможности – нанимать репетиторов для старших и искать онлайн-уроки и кружки для младших. Нельзя недооценивать и важность самообразования — по сути, это сфера как краткосрочных, так и долгосрочных вложений.

Мы рекомендуем всегда иметь финансовую «подушку» на непредвиденные расходы, заблаговременно заботиться о профилактике и выбирать надежные страховые компании, которые способны вовремя оказать поддержку в случае заболевания», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».