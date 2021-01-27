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Приморский райсуд прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово»

Приморский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении заместителя главы МО «Автово» Ильи Шмакова «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Как следует из постановления суда, доводы Шмакова о законности его нахождения в помещении избирательной комиссии не опровергнуты, а «законность требований сотрудника полиции вызывает сомнения».

Напомним, что в сентябре 2019 года в МО «Озеро Долгое» между наблюдателями, независимыми кандидатами, членами УИК и сотрудниками правоохранительных органов произошел конфликт. Илью Шмакова полиция вынесла из здания муниципалитета на руках.

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