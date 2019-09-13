В администрацию МО «Озеро Долгое» вызвали пожарных, а одного из кандидатов на руках вынесла полиция

Сотрудники МЧС выезжали по сигналу срабатывания пожарной сигнализации в администрацию МО «Озеро Долгое» в Приморском районе Петербурге, где до сих пор не могут подсчитать голоса на муниципальных выборах 8 сентября. В помещении, в котором сработала пожарная сигнализация, по данным СМИ, хранятся бюллетени. Вызов, между тем, оказался ложным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское управление МЧС.

Ранее появилась информация о конфликте, разгоревшемся в МО «Озеро Долгое» между наблюдателями, независимыми кандидатами, членами УИК и сотрудниками правоохранительных органов. Одного из кандидатов — Илью Шмакова — полиция вынесла из здания муниципалитета на руках. Он был задержан, но позже отпущен.