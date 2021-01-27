Депутаты предложили запретить рюмочные в жилых домах

Дума Нижнего Новгорода в среду приняла положение, по которому жители многоквартирных домов смогут определить границы территорий, на которых запрещается торговля алкоголем. Решение в основном касается рюмочных, расположенных в жилом фонде: по закону Нижегородской области, работа забегаловок запрещена в помещениях площадью менее 50 кв.м. со стороны подъездов.

Как сообщила глава юридического управления думы Ирина Маслова, участвовать в общественных обсуждениях будут представители мэрии, жители и муниципальные депутаты в составе специальной комиссии. Госпожа Маслова рассказала о массе обращений по поводу забегаловок в администрацию города и к депутатам. Справоросс Татьяна Гриневич заметила, что некоторые районы «утопают в алкогольных магазинах и разливайках», а на месте закрытых рюмочных появляются новые.

Депутат Марк Фельдман призвал не ограничиваться общественным обсуждением и запретить рюмочные в жилых домах. «Мне сегодняшний вопрос напоминает известную ленинскую статью “Шаг вперед, два шага назад”. У каждого из нас (депутатов) десятки обращений от граждан, в чьих домах есть разливайки. Может, сделать три шага вперед и принять решение о запрете подобных заведений в жилых домах? Это требование людей, которое обеспечивает их покой, тишину и здоровье», — призвал господин Фельдман.

Единоросс Павел Пашинин предложил собрать подписи жителей и выйти в региональный парламент с предложением, «под которым подпишется полгорода». Спикер Олег Лавричев, однако, предупредил о возможных претензиях ФАС и прокуратуры к подобным инициативам и призвал коллег не торопиться. По его мнению, для начала стоит собрать рабочую группу из депутатов и общественников и подробно изучить правовую сторону предложения.

Владимир Зубарев