Прокуратура выявила махинации с результатами вступительных испытаний в Горно-Алтайском госуниверситете

В Республике Алтай прокурорская проверка выявила факты фальсификации результатов вступительных испытаний в Горно-Алтайском госуниверситете. «Должностными лицами приемной комиссии в приемной кампании 2020-2021 учебного года были внесены изменения в тестовые бланки вступительных испытаний по профильным предметам абитуриентов, не набравших утвержденные приказом ректора минимальные баллы по предметам вступительных испытаний по направлениям бакалавриата и специалитета, а соответственно, не имеющих право на зачисление в вуз»,— указывается в акте проверки. Собранные материалы прокуроры направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц вуза. Получить комментарий университета не удалось.

Илья Николаев