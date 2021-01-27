Председатель возбудился на председателя

Как стало известно “Ъ”, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Судью с тридцатилетним стажем подозревают в превышении полномочий. Она якобы разгласила тайну следствия о планируемых ФСБ обысках в управлении обладминистрации, где контрразведчики выявили крупные хищения бюджетных средств. Свое согласие на привлечении Риммы Шатовкиной к уголовной ответственности Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала еще в мае 2020 года, однако дело завели только сейчас. Госпожа Шатовкина, считающая подозрения следствия необоснованными, прошла все инстанции в попытках обжаловать решение коллегии, но безуспешно.

Глава следственного ведомства Александр Бастрыкин возбудил дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, занимавшей этот пост с 2012 по 2018 год. Об этом “Ъ” сообщили источники в силовых ведомствах, уточнив, что соответствующее постановление СКР датировано 22 января. Не исключено, что на период следствия Римму Шатовкину могут отстранить от рассмотрения дел: сейчас она работает обычным судьей Новосибирского облсуда.

Изложенные в материалах следствия события произошли летом 2018 года. Согласно им, Римма Шатовкина запросила из Советского райсуда Новосибирска копию решения о производстве обыска у руководства областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Следственные мероприятия сотрудники ФСБ планировали провести в рамках дела о крупных хищениях госсредств, выделенных на закупку оргтехники. Процессуальные документы, по данным следствия, председатель облсуда с сопроводительным письмом якобы отправила в администрацию области. Оттуда они поступили в региональный минюст, а затем в то самое управление, которое чекисты только наметили обыскать.

В дальнейшем эти бумаги были изъяты в служебном кабинете заместителя начальника управления Сергея Соколова, позже осужденного за пособничество в хищениях.

С обнаружения этих документов и началась история, стоившая госпоже Шатовкиной карьеры.

В мае 2020 года Александр Бастрыкин обратился в ВККС с прошением о даче согласия на привлечение Риммы Шатовкиной к уголовной ответственности и получил его. Госпожа Шатовкина, считающая подозрения следствия необоснованными, обжаловала решение ВККС, но безуспешно. В сентябре 2020 года ее жалобу отклонил Верховный суд РФ, а в декабре того же года и апелляционная коллегия Верховного суда.

Сама госпожа Шатовкина связала свое преследование со случаем, который произошел в 2018 году в одном из райсудов Новосибирска. В уголовном деле о сбыте наркотиков следователь подменил несколько страниц в обвинительном заключении.

Когда история с фальсификацией всплыла, силовики якобы просили Римму Шатовкину как председателя облсуда урегулировать этот вопрос, но она отказала, проявив принципиальность, за которую сейчас расплачивается.

Отметим, что в 2011 году СКР добился возбуждения уголовного дела в отношении бывшей судьи Кировского райсуда Новосибирска Ирины Глебовой. Она обвинялась в том, что восстановила в родительских правах наркомана, впоследствии убившего свою двухлетнюю дочь. Однако облсуд полностью оправдал госпожу Глебову по ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного решения). В дальнейшем Ирина Глебова отсудила у Минфина РФ 1 млн руб. компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Альберт Константинов, Новосибирск