СКР возбудил уголовное дело о геноциде мирных жителей на Кубани в годы оккупации

Следственные органы на основании материалов, рассекреченных ФСБ, возбудило уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствие отмечает, что целью расследования станет установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния.

«В период с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей», – говорится в сообщении СКР.

По сведениям ведомства, во время Великой Отечественной войны практически в каждом районе Кубани производилось уничтожение мирного населения, в т.ч. детей, женщин и пожилых людей. В Краснодаре «расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах» не менее 13 тыс. жителей, в Новороссийске – не менее 7 тыс. человек, в Армавире – около 6,8 тыс., в станице Абинской – около 2 тыс., в Темрюке – не менее 1 тыс.

Уголовное дело возбуждено по ст.357 УК РФ (Геноцид).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года следователи возобновили предварительное следствие по делу о массовом убийстве мирных жителей членами нацистского карательного органа зондеркоманды СС-10 «а».

Согласно архивным данным, зондеркоманда СС-10 «а» во главе с доктором Куртом Кристманом была направлена на территорию Краснодарского края и Ростовской области для проведения карательных операций. Утверждается, что в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской было расстреляно более 247 человек. В станицах Березанской, 3-я Речка-Кочеты (Чернышевка) и в Краснодаре использовались мобильные газовые камеры, жертвами стало не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения и психиатрических больниц.

Уголовное дело по данным фактам было было возбуждено в 1970 году. Часть преступников были осуждены, но некоторые из них так и не понесли наказание. В 1972 году предварительное следствие было приостановлено.

Алексей Белянин