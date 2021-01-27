64% людей в мире считают изменение климата глобальной ЧС

Как показывают результаты проведенного ООН самого масштабного в мире опроса общественного мнения по климату, 64% людей считают изменение климата чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, и 59% из них уверены, что нужно как можно скорее делать все необходимое, чтобы ее исправить. В этом масштабном опросе, который проводился в октябре-декабре 2020 года, приняли участие 1,2 млн человек из 50 стран, где проживает 56% населения всего мира.

В том, что изменение климата — это ЧС глобального масштаба, больше всего уверены жители небольших островных государств, которые уже непосредственно ощущают последствия этого процесса: повышение уровня морей ведет к затоплению их территорий. 74% жителей таких государств ответили на этот вопрос положительно. Так же ответили 72% опрошенных в Западной Европе и Северной Америке, 65% в Восточной Европе и Средней Азии. В России такого мнения придерживаются 65%. И 49% россиян считают, что необходимо срочно принимать меры по исправлению ситуации.

В рамках опроса участники также высказывали свое мнение о самых важных мерах борьбы с изменением климата во всех сферах жизни, включая энергетику, экономику, транспорт, природу, сельское хозяйство и производство продуктов питания. Большинство опрошенных считают, что необходимо оберегать и защищать леса и земли (54%), использовать энергию солнца, ветра и возобновляемые источники энергии (53%), использовать такие сельскохозяйственные методы, которые не ведут к изменению климата (52%).

В Бразилии, Индонезии и Аргентине, где ведется масштабная вырубка лесов, 60%, 57% и 57% опрошенных соответственно считают важным охрану лесов и земель. В странах с наибольшим объемом выбросов в секторах электро- и теплоэнергетики большинство опрошенных видят необходимость в использовании возобновляемых источников энергии: США (65%), Австралия (76%), Канада (73%), Германия (71%) и т. д. В России в поддержку высказался 51% респондентов.

В 9 из 10 стран с самым высоким уровнем урбанизации большинство граждан поддерживают использование экологически чистого транспорта и городское планирование с учетом негативного влияния на климат. Так высказались 73% опрошенных в Великобритании, 67% — в Канаде, 66% — в Австралии, 56% — в США.

О том, как Россия и Евросоюз видят низкоуглеродную повестку, читайте в материале “Ъ” «Климатические полярности».

Алена Миклашевская