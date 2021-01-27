Умер актер Юрий Лахин, известный по сериалам «Ликвидация» и «Молодежка»

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет. Он, в частности, известен по сериалам «Ликвидация» и «Молодежка». Причина смерти не называется.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все»,— написал уральский драматург Николай Коляда в Facebook.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье, после его семья переехала на Урал. В 1978 году актер окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон». Сыграл более 30 ролей, в том числе в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы», «Исаев», а также в фильмах «Антикиллер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».