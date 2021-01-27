В Новосаратовке может появиться станция метро

В Ленинградской области может быть построена еще одна станция метро — на территории деревни Новосаратовка Свердловского городского поселения Всеволожского района. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

«Мы просим правительство РФ помочь Петербургу построить метро не только до Кудрово, а до Новосаратовки, поскольку там активно развивается промышленные территории, туда приходят инвесторы, есть уже работающие предприятия с большим числом сотрудников, часть которых живут в Петербурге. И как раз пассажирские потоки были бы не только в одну сторону в "часы пик" из Ленобласти в Петербург, а вечером обратно, но и они были бы встречными»,— сказал Михаил Москвин.

Чиновник пояснил, что правительство региона готовит соответствующее письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. «Оно проходит согласование в правительстве области и надеюсь Александр Юрьевич (Дрозденко – “Ъ-СПб”, губернатор Ленобласти) его подпишет в ближайшие дни»,— добавил зампредседателя правительства области.

Предполагается, что станция метро в Новосаратовке будет следующей после станции в Кудрово, на четвертой линии петербургского метрополитена и станет ее конечной. При этом вопрос финансирования строительства станции в Кудрово пока не решен. Осенью 2019 года Минтранс РФ сообщал “Ъ-СПб”, что не предусматривает выделение федеральных средств для ее возведения. Однако планы же по вводу станции в 2025 году сохраняются.

Строительство станции метро в Новосаратовке обсуждается властями города и области с 2013 года, но работы до сих пор так и не начались.

Ольга Кантемирова