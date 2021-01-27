Biletix назвал самые популярные авиамаршруты у молодежи Ростова

Сервис Biletix составил рейтинг авианаправлений, которые пользуются популярностью у ростовской молодежи 20–25 лет. Чаще всего молодые люди летают в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-направлений входят Симферополь и Екатеринбург. «Доля поездок по России составляет 88%: на фоне пандемии бронирования за границу в данной возрастной группе значительно снизились»,— говорится в сообщении.

Средний чек авиабилетов, которые покупает молодежь Ростова, стал ниже по сравнению с 2019 годом. Во втором полугодии 2020 года средний чек авиабилетов по России в прямом и обратном направлении с вылетом из Ростова-на-Дону снизился до 6 608 руб. (-14%).

Наталья Шинкарева