Депутаты ЗСК упросили получение юридической помощи во время пандемии

Депутаты Законодательного собрания Кубани внесли изменения в ст. 2 и 5 закона «О юридической помощи на территории Краснодарского края». Поправки должны упростить порядок предоставления бесплатной юрпомощи в условиях ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, сообщает пресс-служба ЗСК.

Согласно поправкам, граждане, которые из-за ограничений не могут предъявить подлинники документов, смогут получить юридическую помощь на основании их копий, представленных в электронном виде через интернет, почтовым отправлением или с помощью видео-конференц-связи. Ранее копии документов принимались только если их верность была засвидетельствована нотариусом либо выдавшим документ органом или организацией.

«Пандемия коронавируса не должна ломать жизненные планы кубанцев. Какова бы не была эпидемиологическая ситуация, люди по-прежнему будут нуждаться в помощи опытного юриста при решении различных житейских и бытовых вопросов. Поэтому закон упростит некоторые моменты получения юридической помощи в условиях антиковидных ограничений», - прокомментировал изменения председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Изменения также коснулись компетенций органов, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории края. Теперь администрация региона получила полномочия оценивать качество оказания услуг по содействию в предоставлении бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан (инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации).

Виктория Колганова