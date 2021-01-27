Песков снова не ответил на вопрос о прививке Путина

Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла. Ранее он уже несколько раз отвечал на этот вопрос подобным образом.

Сам Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции 17 декабря, что пока не может сделать прививку из-за возраста. Президенту 68 лет. «Вакцина до таких, как я, пока не добралась»,— сказал он. Минздрав позднее разрешил использовать вакцину от коронавируса для людей старше 60 лет. Прививку уже сделали некоторые мировые лидеры, например, президент США Джо Байден, королева Великобритании Елизавета II, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Россияне при этом оказались одними из самых скептически настроенных жителей планеты по вопросу вакцинации от COVID-19. Это показало исследование Ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Подробности — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».