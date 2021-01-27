Количество компаний в Петербурге за год сократилось на 15%

Соотношение закрытых и открытых компаний в России за прошлый год оказалось худшим за последние 18 лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, в среднем по стране за 2020 год количество компаний сократилось на 10%. В Петербурге снижение оказалось самым высоким в стране. За год число коммерческих организаций в городе снизилось на 15,4%, 220, 5 тыс. В Москве сокращение составило 14,91%, до 570,2 тыс.

Ликвидированных компаний за 2020 год в 2,4 раза больше, чем было зарегистрировано новых. А за последние пять лет в России число компаний сократилось на 1,3 млн.