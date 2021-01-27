Допуск курганских водителей автобусов на рейсы без разрешения психиатра заинтересовал прокуратуру

Прокуратура Кургана выявила нарушения трудового законодательства в деятельности автобусных перевозчиков – АО «ПАТП-1» и ООО «ПАТП-5». Как сообщают в прокуратуре области, организации не организовали проведение обязательных освидетельствований водителей психиатром и допустили работников до перевозки пассажиров.

В отношении директоров компаний и юрлиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Руководители организаций получили представления об устранении нарушений.