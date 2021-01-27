Три ковидных госпиталя закрылись в Томске

В Томске три медучреждения, в которых ранее лечились заболевшие коронавирусом жители, вернулись к работе по профилю, сообщает пресс-служба администрации Томской области

Медико-санитарная часть «Строитель», больница №2 и ЛОР-отделение больницы №3 возобновили плановую медицинскую помощь. После перепрофилирования врачи этих медучреждений оказали помощь более чем 4,5 тыс. пациентам с COVID-19, пневмонией и ОРВИ.

Департамент здравоохранения региона отмечает, что плановая госпитализация будет проводиться «в режиме инфекционной безопасности»: пациенты должны проходить тестирование на коронавирус, посещение родственниками ограничено, заполняемость палат — не боле 50%.

В области для лечения заболевших COVID-19 развернуто 2 625 коек, свободно — 1 410 (53,7% коечного фонда).

Ранее губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что эпидситуация в регионе улучшилась благодаря строгим ограничительным мерам, сокращению численности зараженных коронавирусной инфекцией. С 1 февраля власти продлят режим повышенной готовности.

По данным оперштаба, с начала пандемии в области зафиксировано 27 730 случаев COVID-19, выздоровели 24 765 пациентов.

О том, как в регионах Сибири разворачивается кампания по вакцинации от COVID-19, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Укольная ситуация».

Екатерина Лукашевич