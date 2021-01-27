Воздушный интернет проигрывает безвоздушному

22 января исполнительный директор проекта Loon Алистер Вестгарт объявил о его закрытии. Главной причиной он назвал слишком высокую стоимость проекта по раздаче интернета с воздуха. Подобную неудачу двумя годами ранее потерпел Facebook. Тем временем все большую популярность набирают проекты по раздаче интернета со спутников.

Проект Loon был запущен еще в 2013 году, его разработкой занимались инженеры инновационного подразделения Google X. Спустя три года он был выделен из состава Google X. Loon подразумевал, что высотные аэростаты будут обеспечивать интернетом отдаленные или труднодоступные районы, работая как летающие базовые станции. Компания рассчитывала, что обеспечение интернетом даст больше пользователей ее сервисам — YouTube, Google Maps и т. д.

Но больших успехов в этом она не достигла. Первым и единственным коммерческим соглашением с местными властями стал проект в Кении, о котором было объявлено в июле прошлого года,— 35 аэростатов должны были покрыть интернетом площадь в 50 тыс. кв. км. До этого Loon засветился в новостях в 2017 году, когда его аэростаты обеспечили интернетом районы Пуэрто-Рико, пострадавшие от урагана Мария. Впрочем, с 2017 года аэростаты Loon потерпели пять крушений — в Бразилии, Колумбии, Уругвае, Перу и Кении, в основном из-за неблагоприятных погодных условий.

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Другой громкий проект раздачи интернета с воздуха принадлежал Facebook и был закрыт еще в 2018 году. Компания c 2014 года пыталась создать флотилию беспилотников, которые бы обеспечивали интернетом отдаленные районы, проект назвали Aquila («орел» — лат.). Первый тестовый полет интернет-беспилотник совершил в 2016 году. Однако с самого начала беспилотникам Facebook не хватало дальности полетов, которую обеспечивали аэростаты Loon,— а ведь именно проект Google считался главным конкурентом для «Орла» Марка Цукерберга. Кроме того, из-за несовершенной конструкции беспилотники терпели крушение даже при штатной посадке.

В конце концов Facebook заявил, что для раздачи интернета с воздуха он намерен наладить сотрудничество с компаниями, профессионально занимающимися производством летательных аппаратов, например Airbus, и закрыл собственный завод в британском Бриджуотере. С тех пор об этом проекте ничего не слышно.

По сравнению с проектами по раздаче интернета из атмосферы, которые, как показала практика, довольно дороги и при этом сильно зависят от погодных условий, проекты по раздаче интернета с орбитальных спутников выглядят все более привлекательными.

Об этом говорит их растущее число. В минувшее воскресенье ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска доставила на орбиту рекордное количество спутников. Как сообщается на сайте SpaceX, на борту ракеты-носителя находились 133 коммерческих и государственных спутника и 10 спутников самой SpaceX. Спутники SpaceX пополнят создаваемую компанией глобальную спутниковую систему Starlink для обеспечения широкополосным доступом в интернет в удаленных и труднодоступных местах.

Проект Starlink был запущен в 2015 году, к настоящему времени на орбите находятся уже 950 спутников. С ноября 2020 года спутники обеспечивают покрытие интернетом сопредельных друг с другом южной части Канады и северной части США. В декабре Starlink заключил первое соглашение о работе в Латинской Америке — соответствующую лицензию предоставило правительство Аргентины. А в феврале 2021 года Starlink планирует запустить тестовую сеть в Европе.

В июле прошлого года корпорация Amazon получила разрешение Федеральной комиссии США по коммуникациям на развертывание группировки из 3236 спутников для раздачи интернета. Проект Amazon под названием Kupier был запущен в 2019 году, объем запланированных инвестиций — около $10 млрд. К настоящему времени Amazon представила несколько образцов таких спутников и антенн для раздачи интернета в диапазоне Ka и скоростью передачи данных до 400 Мбит/сек.

Планы по развертыванию спутникового интернета есть и у Китая. В середине января стало известно, что городские власти Пекина приняли ряд положений о поддержке частно-государственных проектов в области спутникового интернета. Меры поддержки включают налоговые льготы для частных компаний и создание соответствующих партнерств с государственными агентствами с их последующим финансированием.

Власти Пекина заявили, что в рамках 14-й пятилетки намерены к 2025 году создать производственную базу международного уровня, специализирующуюся на выпуске коммуникационных спутников. Ранее о подобных инициативах уже объявили региональные власти Шанхая, Уханя и Чунцина.

«Это уже становится довольно привычной темой,— цитирует гонконгская South China Morning Post основателя местной консалтинговой компании Orbital Gateway Consulting Блейна Курсио.— Местные власти в Китае пытаются развивать специфические аспекты космической индустрии, к чему их стимулирует центральная власть, и все это происходит в рамках среднесрочного плана экономического развития страны».

Евгений Хвостик