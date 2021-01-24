Ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту сразу 143 спутника

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX доставила на орбиту рекордное количество спутников. Как сообщается на сайте SpaceX, на борту ракеты-носителя находились 133 коммерческих и государственных спутника и 10 спутников самой SpaceX.

Это был первый рейс в рамках программы Transporter-1, о подготовке которой SpaceX объявила в 2019 году. Те 10 спутников, которые принадлежат SpaceX, пополнят создаваемую компанией глобальную спутниковую систему Starlink для обеспечения широкополосным доступом в интернет в удаленных и труднодоступных местах. Наибольший заказ на доставку других спутников сделала компания Planet Labs из Сан-Франциско — 48 сверхмалых спутников SuperDove пополнят группировку из уже находящихся на орбите более 150 ее спутников, которые ведут непрерывную съемку разных участков земной поверхности с разрешением 3–5 м. В числе других компаний, чьи спутники были доставлены на орбиту в рамках этой миссии, стартапы Iceye, Capella, Umbra, iQPS и другие.

Предыдущий рекорд по числу доставленных на орбиту одной ракетой-носителем спутников был поставлен в 2017 году, когда Индийская организация космических исследований отправила на орбиту 104 спутника: 3 индийских и 101 спутник других стран, включая США, Казахстан, Израиль, Нидерланды, Швейцарию и ОАЭ.

Алена Миклашевская