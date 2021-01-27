Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий в отношении экс-председателя Новосибирского облсуда

Как стало известно “Ъ”, глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Постановление о возбуждении дела датировано 22 января.

Следственным ведомством Римма Шатовкина подозревается в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Она якобы разгласила тайну следствия о планируемых ФСБ обысках в управлении обладминистрации, где контрразведчики выявили крупные хищения бюджетных средств. Копии решения о производстве обыска в управлении по обеспечению деятельности мировых судей и постановления о возбуждении дела она направила факсом в правительство региона. Позже они были изъяты у одного из руководителей управления, впоследствии осужденного за хищения.

В мае 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей, удовлетворив прошение председателя СКР, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Риммы Шатовкиной. Однако дело было заведено только сейчас. Госпожа Шатовкинка, считающая подозрения следствия необоснованными, прошла все инстанции в попытках обжаловать решение коллегии, но безуспешно.

Судейский стаж Риммы Шатовкиной около 30 лет. Около 12 лет она возглавляла Ленинский райсуд Новосибирска, который является самым большим судом города по количеству рассматриваемых дел. В 2012 году указом президента Римма Шатовкина была назначена председателем Новосибирского облсуда.

О том, как Александр Бастрыкин просил отдать под следствие Римму Шатовкину и других судей, читайте в материале “Ъ” «Брали, давили и кидали».

Альберт Константинов, Новосибирск