Калмыцким депутатам не разрешили выступить на сессии парламента Хакасии

Депутатам от Народного хурала Калмыкии, прибывшим накануне в Хакасию в составе двух человек, отказали в возможности присутствовать и выступить на сессии Верховного совета. На заседании они намеревались еще раз поставить вопрос об отставке хакасского спикера Владимира Штыгашева после его заявления о том, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, «так как в каждой калмыцкой семье был кто-то, служивший у фашистов».

С инициативой внести соответствующий вопрос в повестку сессии выступил депутат от фракции ЛДПР парламента Хакасии Виталий Анисимов. Его поддержали семь человек, против проголосовали — 34, а трое воздержались. Таким образом, инициатива была отклонена.

«Полагаю, что спикер, приняв такое решение, сам сделал шаг к своей отставке. Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы»,— рассказала “Ъ” руководитель фракции «Справедливой России» в Народном хурале Калмыкии и один из делегатов Наталья Манжикова.

Как ранее писал “Ъ”, в середине января нынешнего года депутаты Народного хурала Калмыкии направили в Верховный совет Хакасии обращение с предложением отправить в отставку их спикера-единоросса Владимира Штыгашева за высказывание о калмыцком народе на одной из сессий. То, что после своего выступления спикер получил взыскание по партийной линии, калмыкам показалось несоразмерным наказанием.

Подробнее о скандале читайте в материале “Ъ” «Межпарламентские выражения».

Юлия Сасевич, Новосибирск