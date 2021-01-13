Межпарламентские выражения

Депутаты Народного хурала Калмыкии предложили Верховному совету Хакасии отправить в отставку его спикера-единоросса Владимира Штыгашева. Год назад он заявил, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, так как в каждой калмыцкой семье был кто-то, служивший у фашистов. За это спикер получил взыскание по партийной линии, но калмыцкие депутаты считают такое наказание недостаточным. В Хакасии полагают, что вопрос исчерпан, а коллегам из Калмыкии следует «перестать нажимать на болевые точки», поднимая сложный национальный вопрос.

Поводом для обращения парламента Калмыкии к коллегам из Хакасии с просьбой рассмотреть вопрос об отставке 81-летнего спикера Владимира Штыгашева стало его выступление на сессии Верховного совета 29 января 2020 года, посвященное Великой Отечественной войне. В нем он, в частности, заявил, что высылку калмыков в Сибирь в 1943–1944 годах можно было объяснить желанием Иосифа Сталина сберечь этот народ от возвращавшихся с фронта советских солдат и казаков.

По словам единоросса, не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье».

На следующий день спикер публично извинился перед жителями Калмыкии и сказал, что «никакого оправдания депортации не было». Через две недели после сессии президиум местной «Единой России» вынес господину Штыгашеву партийное взыскание в виде предупреждения за его одобрительные высказывания о сталинской депортации калмыков.

Инициатором нынешнего обращения стала руководитель фракции «Справедливая Россия» в парламенте Калмыкии Наталья Манжикова, предложение которой поддержал 21 из 25 депутатов. Она пояснила “Ъ”, что ее коллеги считают недостаточным наказание для спикера в виде выговора по партийной линии: «На протяжении всего этого времени мы ждали от руководства нашей республики, Хакасии и самого Верховного совета более жесткого наказания. Для нас это больная тема и большое оскорбление всего народа. Человек, занимающий высокую руководящую должность, не должен позволять себе такие высказывания». Решение направить такое обращение парламент Калмыкии принял в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа, отмечающегося 28 декабря.

В пресс-службе хакасского парламента “Ъ” подтвердили получение письма, отметив, что процедура ответа пока что не определена. Владимир Штыгашев отказался от комментариев.

Опрошенные “Ъ” хакасские депутаты недоумевают, почему их коллеги из Калмыкии решили вернуться к этому вопросу спустя столько времени.

«Мы после ситуации с этим высказыванием Владимира Штыгашева обговорили ее со спикером, приняли дисциплинарное взыскание, он публично извинился»,— говорит лидер хакасской «Единой России» Сергей Можаров. По его мнению, на этом вопрос был исчерпан. Тем не менее депутаты-единороссы не исключают, что вопрос будет рассмотрен еще раз на заседании фракции или политсовета.

Лидер фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускус считает, что оснований отправлять спикера в отставку нет: «На то мы и депутаты, чтобы делать публичные высказывания. Если мы каждого будем увольнять за высказывания, вне зависимости от того, нравятся они кому-то или нет, то что это будет?»

Член фракции КПРФ Тайир Ачитаев удивлен, что даже спустя год калмыцкие коллеги все еще «возмущены до глубины души»: «Я считаю, что не стоит лишний раз нажимать на такие болевые точки и поднимать этот национальный сложный вопрос».

Калмыцких депутатов в Хакасии поддержали только либерал-демократы. «У нас национальные распри запрещены законом. Мы были крайне возмущены (высказыванием спикера.— “Ъ”) и год назад, и сейчас. Я планирую созвониться с коллегами для обсуждения дальнейших действий по их инициативе»,— сказала “Ъ” лидер фракции ЛДПР Наталья Казанцева.

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что внезапная активность депутатов из Калмыкии скорее связана с предстоящими выборами в Госдуму.

«Возможно, из-за нехватки собственных инфоповодов они решили поднять довольно острую тему и заработать на ней политические очки, повысив свою медийность»,— не исключает эксперт.

При этом вероятность отставки Владимира Штыгашева стремится к нулю, уверен господин Дюндик: «Партии власти необходимо сохранить нейтралитет, чтобы не раскачивать лодку, а отставка спикера станет большим скандалом».

Политолог из Калмыкии Андрей Серенко отмечает, что тема высказывания хакасского спикера постоянно присутствовала в калмыцком информационном поле, особенно в соцсетях, в течение всего прошедшего года. «Жителей не устроили извинения. Люди были недовольны, и это стало дополнительным стимулом для написания обращения депутатов»,— говорит эксперт. По его словам, тема депортации для калмыков всегда острый вопрос: «Это очень сильная историческая травма, и память об этих трагических событиях жива и актуальна».

Юлия Сасевич, Новосибирск