Кредиторы шахтоуправления в Кузбассе требует привлечь к ответственности Газпромбанк на 45 млрд рублей

Два кредитора направили в кемеровский арбитраж заявление о привлечении к субсидиарной ответственности АО «Газпромбанк» в качестве контролирующего лица киселевского ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"». Как следует из данных картотеки арбитражных дел, заявление подали киселевские индивидуальные предприниматели Андрей Патов (грузоперевозки) и Анастасия Филимонова (производство одежды). Размер требований по заявлению составляет сумму требований кредиторов, в том числе текущих, установленной по результатам рассмотрения отчета арбитражного управляющего о результатах проведения процедуры банкротства. Предварительное судебное заседание по заявлению назначено на 24 февраля.

ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"» было признано несостоятельным 2 сентября 2020 года.

На этот момент, согласно отчету временного управляющего, у должника было установлено 45,4 млрд руб. кредиторской задолженности.

Шахтоуправление (до 2017 года в составе угольной компании «Заречная») в составе шахты, обогатительной фабрики и других объектов было построено в 2014-2016 гг. Кредитором строительства выступал «Газпромбанк». В 2017 году шахтоуправление было выведено из состава УК «Заречная» и перешло под контроль Газпромбанка как кредитора (доли ООО были у него в залоге). Летом прошлого года банк выставлял на аукцион 45,2 млрд руб. требований к «Карагайлинскому», фактически продавая само предприятие, но заявок не последовало.

Подробнее о банкротстве шахтоуправления «Карагайлинское» — в материале “Ъ-Сибирь” «Недобычное дело».

Игорь Лавренков, Кемерово