Суд подтвердил срыв сроков поставок аппаратов ИВЛ в нижегородские больницы весной

Арбитражный суд Нижегородской области отклонил иск госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (ГП НОФ) к прокуратуре региона. НОФ, определенная областным правительством единственным поставщиком лекарств и медизделий в государственные больницы, оспаривала прокурорское представление о нарушении сроков поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как следует из решения суда, в разгар первой волны пандемии коронавируса в апреле-мае 2020 года НОФ заключила контракты на поставки аппаратов ИВЛ в городскую больницу №2 Дзержинска, в детскую больницу №27 «Айболит» и клиническую больницу № 10 Нижнего Новгорода. Аппараты закупали за счет федерального бюджета, срок поставок был ограничен 30 июня. Однако больницы не дождались оборудования вовремя, и прокуратура заявила о нарушениях законодательства о закупках.

Задержку поставок руководство НОФ объяснило отсутствием аппаратов ИВЛ у завода-изготовителя из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, говорится в материалах суда. При этом проверяющие решили, что госпредприятие не приняло никаких мер, чтобы исполнить контракты на поставку жизненно важного медицинского оборудования. В итоге суд указал, что по закону о закупках исполнитель договора обязан вовремя информировать заказчиков о сложностях и представить им результаты поставки к прописанному в контракте сроку. Вероятно, решение суда будет обжаловано.

Добавим, к закупкам НОФ неоднократно возникали вопросы у контролирующих органов. В октябре прошлого года ФАС аннулировала торги госпредприятия на снабжение лекарствами собственной аптечной сети. Регулятор решил, что рамочные договоры с контрагентами НОФ на 7,3 млрд руб. с последующей корректировкой товара и цен допсоглашениями противоречат закону о закупках.

Владимир Зубарев