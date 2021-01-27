В Ставропольском крае ребенок провалился под лед и утонул

В Изобильненском районе Ставропольского края мальчик провалился под лед и утонул. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в станице Новотроицкой 10-летний мальчик вместе с другими детьми катался по замерзшему водоему, в результате чего провалился под лед и утонул. «По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила от механической асфиксии в результате утопления в воде»,— говорится в сообщении. Следствие устанавливает данные о водоеме, в котором утонул ребенок, и ответственных за безопасность на нем лицах.

Наталья Шинкарева