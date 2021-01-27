Глава Следственного комитета РФ возбудил дело на экс-председателя Новосибирского облсуда

Как стало известно “Ъ-Сибирь”, глава СКР Александр Бастыркин возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Соответствующее постановление СКР датировано 22 января, сообщили источники в правоохранительных органах.

Еще в мае 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала свое согласие на привлечении Риммы Шатовкиной к уголовной ответственности. Госпожа Шатовкинка, считающая подозрения следствия необоснованными, прошла все судебные инстанции в попытках обжаловать решение ВККС, но безуспешно.

Не исключено, что на период следствия Римма Шатовкина может быть отстранена от рассмотрения дел: сейчас она работает судьей Новосибирского облсуда.



Изложенные в материалах следствия события произошли в 2018 году. Сотрудники ФСБ выявили хищения госсредств в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, которое входит в структуру регионального правительства, и обратились в суд за санкцией на обыск у главы управления Виктора Чиркунова и его заместителя Сергея Соколова.

По предварительным данным, информацию о предстоящих оперативно-следственных мероприятиях вместе с процессуальными документами председатель Новосибирского облсуда Римма Шатовкина якобы направила в региональное правительство. Позже они были изъяты у одного из обвиняемых. Следствие полагает, что в результате был упущен фактор внезапности и ряд важных улик могли быть уничтожены. В последующем Сергей Соколов был приговорен к двум годам и восьми месяцам условно, дело в отношении Виктора Чиркунова еще слушается в суде

Илья Николаев