Количество действующего бизнеса в Сибири снизилось за год на 7,5%

По итогам 2020 года в Сибирском федеральном округе количество действующих компаний сократилось на 7,5%, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При этом наибольшее сокращение бизнеса отмечено в Кузбассе (-10,4%), где на январь 2020 года действовало 32 тыс. компаний, на январь 2021 года — 28,7 тыс. В Красноярском крае число компаний снизилось на 9,4% (до 48,4 тыс. компаний), в Новосибирской области сокращение бизнеса составило 8% (до 80,5 тыс.), в Омской области снижение составило 7,8% (до 28,9 тыс.).

Наименьшее снижение отмечено в Республике Алтай (-3,6%) до 3,1 тыс. компаний.



Всего в прошлом году в РФ прекратили свою деятельность 515,5 тыс. организаций — каждая шестая компания в стране. «Количество закрытых бизнесов в 2,4

раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как

минимум за последние 18 лет»,— сообщают аналитики. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в России, где доля частного предпринимательского сектора мала, уход с рынка бизнеса редко компенсируется зарождением новых более эффективных предприятий. «Для экономики в целом сокращение бизнеса оборачивается снижением потенциала развития и дополнительным ростом госсектора»,— говорит она.

Оксана Павлова