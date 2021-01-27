ВС Башкирии отложил рассмотрения жалобы на приговор Евгению Гурьеву

Верховный суд Башкирии сегодня отложил на 11 февраля рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Башкирии на оправдательный приговор бывшему вице-премьеру, экс-министру земельных и имущественных отношений республики Евгению Гурьеву. Об отложении заседания ходатайствовал представитель надзорного ведомства.

Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении ряда сделок с предпринимателями по распоряжению республиканскими земельными участками. Гособвинение просило для бывшего вице-премьера 12 лет лишения свободы. 26 ноября 2020 года Кировский райсуд оправдал господина Гурьева «в связи с неустановлением события преступления, поскольку органами предварительного следствия не представлены доказательства совершения действия, выходящего за пределы его полномочий».

Анна Соколова