В Омской области на следующий год перенесли международный фестиваль театров кукол

Международный фестиваль театров кукол «В гостях у "Арлекина"», который должны были провести в Омской области, перенесли на 2022 год. Как сообщила пресс-служба областного минкульта, причиной послужило планируемое в фестивале «участие театров из зарубежных стран, в том числе с которыми в этом году закрыты границы».

«Подготовка масштабного фестиваля начинается задолго до его проведения. Сейчас, с учетом новых обстоятельств, сделать это сложно. Выражаем надежду, что в следующем году кукольники из разных стран снова встретятся в Омске»,— говорится в сообщении министерства.

Международный фестиваль театров кукол «В гостях у "Арлекина"» — один из крупнейших кукольных фестивалей России. Проводится один раз в два года с 2009 года. За все время существования фестиваля в нем приняли участие около 60 театров из 28 стран мира.

Юлия Сасевич