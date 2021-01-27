Квартальная выручка Microsoft выросла на 17%

Выручка Microsoft за последний квартал достигла $43,1 млрд. Она увеличилась на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого финансового года. Чистая прибыль увеличилась на 33% ($15,5 млрд), а операционная — на 29% ($17,9 млрд).

«Растущий спрос на широкий спектр наших продуктов привел к тому, что выручка от реализации облачных сервисов выросла в течение года на 34%, достигнув $16,7 млрд»,— сообщила главный финансовый директор компании Эми Худ, ее слова приводятся в пресс-релизе.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла сообщил, что финансовые успехи во многом вызваны спросом на облачные сервисы.

Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Сегодня это одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения. Подразделения компании производят игровые консоли Xbox, а также планшетные компьютеры Surface и другие устройства. Microsoft Azure — облачный сервис компании, его доля рынка — одна из самых крупных (по разным данным, 19–27%).

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