Лере Будниковой оплачена протонная терапия

22 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Камчатка» мы рассказали историю девятилетней Леры из Камчатского края. У нее доброкачественная опухоль головного мозга. Две операции по удалению не помогли, опухоль продолжает расти и сдавливает головной мозг. Спасти Леру поможет протонная терапия, которая позволяет прицельно уничтожать опухолевые клетки. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 668 685 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 22 января 20 359 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Камчатка», «Алтай», «Красноярск», «Мурман», «Иртыш», а также 142 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 28 детям на 30 234 511 руб.