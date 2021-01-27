Очень малый и не бизнес

В Нижегородской области на конец января 2021 года в качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 33 тыс. человек. За прошедший год они заработали 3,2 млрд руб. Одни эксперты считают, что самозанятыми становятся предприниматели, которые раньше работали по отмененному ЕНВД и не хотят работать по УСН из-за высоких налоговых ставок. Другие полагают, что порог дохода в 2,4 млн руб. в год является ограничением привлекательности режима самозанятости и не позволит малому бизнесу переходить на уплату налога от профессионального дохода для минимизации отчислений в ФНС.



Суммарный доход нижегородцев, зарегистрированных в налоговых органах в качестве самозанятых, в 2020 году составил 3,2 млрд руб. В региональном управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ “Ъ-Привожье” сообщили, что на 20 января 2021 года в территориальных налоговых органах зарегистрированы 33 тыс. предпринимателей, работающих по налогу на профессиональный доход (снялись с регистрации в течение года больше 6 тыс.).

При регистрации нижегородцы чаще всего указывают следующие виды деятельности: «прочее», водители, перевозчики пассажиров и грузов, строители и ремонтники, парикмахеры, маркетологи и специалисты по рекламе, продавцы товаров собственного производства.

«Рост числа самозанятых связан с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года. После отмены этого налога предприниматели выбирают максимально комфортный режим налогообложения, и этим режимом становится налог на профессиональную деятельность. Работать в этом режиме могут как просто физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Самозанятости отдают предпочтение, поскольку ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) высоки: 6% на оборот и 15% на прибыль», — рассуждает исполнительный директор нижегородского отделения «Опоры России» Татьяна Железнова. Она напомнила, что в 2020 году законодательное собрание по инициативе правительства снизило ставки по УСН для предприятий IT-отрасли, тогда как «Опора России» предлагала уменьшить размер отчислений для всех предпринимателей, ранее работавших по ЕНВД. «Более половины российских регионов, в том числе и наши соседи по округу, приняли соответствующие решения для более плавного перехода предпринимателей на новые режимы налогообложения, что особенно актуально в сложившейся экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Предпринимателям очень тяжело дается повышение налоговой нагрузки», — отметила госпожа Железнова.

Ранее эксперты предполагали, что малый и средний бизнес будет использовать режим самозанятости и переводить на него сотрудников для минимизации налогов, однако, полагает Татьяна Железнова, это маловероятно: «Ограничения на оборот в 2,4 млн руб. в год не позволят перейти в этот режим большинству ИП и предприятий малого и среднего бизнеса. Что касается возможности ухода от налогов для работодателей, то ФНС четко видит такую подмену понятий в трудовых отношениях, и предприниматели не будут брать на себя такие риски».

Тем не менее бизнес-омбудсмен Павел Солодкий говорит, что такие попытки нижегородские бизнесмены редко, но предпринимали: по состоянию на сентябрь 2020 года в регионе вычислили около 200 предприятий МСБ, пытавшихся минимизировать таким образом налоги. «К сожалению, малому и среднему бизнесу очень сложно конкурировать с самозанятыми из-за жесткого законодательства. Они должны платить страховой взнос в 42 тыс. на год вперед, постоянно отчитываться в ФНС о своей деятельности во избежание штрафов, иметь кассовый аппарат и расчетный счет. Это может привести к сокращению числа малых предприятий и ИП. А самозанятых сложно привлечь к ответственности за оказание некачественных услуг, даже тех, кто занимается приготовлением пищи и оказанием различного рода косметических, медицинских и бытовых услуг на дому», — отмечает господин Солодкий. По его мнению, этих проблем можно было избежать, изменив налогообложение для ИП и МСП и установив региональным законом ставку по УСН в 1% на оборот (сейчас 6%) или 6% на прибыль вместо текущих 15% .

В УФНС подсчитали, что в 2020 году в Нижегородской области на 4,3 тыс. снизилось общее количество юридических лиц до 76,4 тыс. и на 8,6 тыс. число индивидуальных предпринимателей до 71,8 тыс. По мнению адвоката Олега Тимофеева юридической компании «Тимофеев/Черепнов/Калашников», говорить, что это свидетельство перетока в самозанятость нельзя — некоторые предприятия прекратили деятельность, не пережив пандемию коронавируса. Господин Тимофеев уверен, что собранный за год налог с самозанятых для регионального бюджета «капля в море», которая его «не спасет и не сформирует». «Нужно понимать, что это проект, рассчитанный на 10 лет, чтобы вывести из тени тех, кто уже получает регулярный доход, но не всегда официально занимается именно предпринимательской деятельностью. Это просто стимулирующий, профилактический ход, и, на мой взгляд, он правильный и разумный», — отметил юрист.

Олег Тимофеев соглашается с Павлом Солодким, что в случае оказания некачественных услуг самозанятых пока сложно привлечь к ответственности. «Доказать, что это была именно предпринимательская деятельность пока невозможно, поэтому очень сложно говорить, будет ли действовать в отношении таких самозанятых закон о защите прав потребителей. Это тема для дальнейших дискуссий в этом вопросе», — подытожил господин Тимофеев.

Андрей Репин