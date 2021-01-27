Против лома ищут прием

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) направила властям обращение, в котором говорит о необходимости сдержать рост цен на металл внутри страны. Из-за повышения цен на мировых рынках и увеличения объема экспорта лома черных металлов на российском рынке возник дефицит, взвинтивший стоимость металлургической продукции и повлекший формирование дополнительных затрат у предприятий. В правительстве РФ утвердили ставку экспортной пошлины на лом в 5%, но не меньше €45 за тонну, которая будет действовать полгода, начиная с конца января. Однако с начала года цены на металл выросли еще на 50%. Сейчас причины ценовых скачков расследует ФАС.



Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) в письмах на имя губернатора Глеба Никитина и президента РСПП Александра Шохина просит вмешаться в ситуацию с ростом цен на металл. Напомним, стоимость сырья в России начала расти с осени 2020 года, когда повысились цены на международном рынке и поставщики лома черных металлов увеличили объемы экспортных поставок, что привело к возникновению дефицита внутри страны. Подгоняя внутренние цены к экспортным, российские производители подняли стоимость металла, что сказалось на ценообразовании продукции промышленных предприятий, сообщает НАПП со ссылкой на опрос, проведенный на ГАЗе, Выксунском металлургическом заводе (входит в ОМК), концерне «Алмаз-Антей» и других крупных заводах Нижегородской области. Как следует из текста обращения к РСПП, за девять месяцев 2020 года поставки лома на эти предприятия снизились на 13% к аналогичному периоду 2019 года, а цены к октябрю выросли в среднем на 25%. При этом спрос металлургов на сырье остался прежним. «К примеру, группа ГАЗ в последнем квартале прошлого года получала от металлургов лишь 40–50% плоского проката от предусмотренного договором объема поставок, при этом цены увеличились на 25–40%. А уже к декабрю в НАПП от директоров стали поступать сообщения о расторжении ранее заключенных контрактов, которые при таких условиях становятся убыточными для предприятий», — рассказал гендиректор НАПП Валерий Цыбанев. Однако в новом году ситуация усугубилась, и цены на металл выросли уже на 50%, добавил его заместитель Александр Аносов.

В обращении к губернатору НАПП указывает, что подобный резкий рост цен на металл не имеет объективной причины и может спровоцировать «глубокие негативные последствия для промышленности в ближайшей перспективе». Главу региона просят инициировать диалог с правительством РФ по исправлению ситуации для обеспечения стабильной работы предприятий. В областной администрации на запрос “Ъ-Приволжье” ответили, что «правительство региона по этому вопросу находится на связи с правительством России, вырабатываются меры по стабилизации ситуации».

Проблемы с обеспечением ломом усугубляются запретом вывоза лома из Казахстана, указывают в НАПП. Из-за этого производители Уральского федерального округа — основные потребители казахстанского сырья — недополучат в 2020 году около 800 тыс. тонн лома, что вынуждает их и предприятия Южного федерального округа пополнять лом черных металлов за счет внутреннего рынка. Нижегородские промышленники уверены, что прежде существовавшие экспортные ограничения и повышенные таможенные пошлины позволили бы электросталеплавильным заводам сформировать необходимые запасы лома. В НАПП уверены, что введение таких мер вновь позволит увеличить объемы производства, и ситуация стабилизируется. Там сообщили, что пока не получали ответа от областных властей, а в РСПП готовят совещание по вопросу ценового скачка.

«Сейчас на рынке металлолома устойчивый дефицит. Еще полгода назад тонна стоила 12–14 тыс. руб., а сегодня невозможно купить дешевле 18–20 тыс. руб. В такой ситуации я вижу необходимость, чтобы в России действовали временные, может быть, более мягкие по сравнению с другими странами ограничения на экспорт лома. Тогда цены на готовую продукцию будут более предсказуемыми, и потребителю не придется платить дороже», — отметил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Ранее Фонд развития трубной промышленности предлагал повысить вывозную пошлину на лом черных металлов с 5% до 15%, чтобы перенаправить экспортные объемы на внутренний рынок. Правительство РФ в конце декабря утвердило пошлину в 5%, но не меньше €45 за тонну, которая начнет действовать с конца января на полгода. Между тем в ФАС не исключают, что предложенная мера не приведет к снижению цен на металлопрокат, поскольку стоимость металлургического сырья и продукции растет по всему миру. В такой ситуации, полагает ФАС России, введение экспортных пошлин лишь на один из этапов металлургического производства может привести к перераспределению прибыли от ломозаготовки к металлургическим заводам, а на ценах на арматуру и другой прокат на внутреннем рынке принципиально не отразится.

Владимир Зубарев