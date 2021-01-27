ТранспАртация средств

Ректор СамГУПС Иван Андрончев оказался подозреваемым по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств. По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц из числа подчиненных подписал приказы об оказании студентам матпомощи на сумму свыше 1,8 млн руб. Однако средства стипендиального фонда потратили на проезд и проживание студентов на общественные ­мероприятия.

Вчера Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщило, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым по уголовному делу является ректор Самарского государственного университета путей сообщения Иван Андрончев. По данным следствия, подозреваемый вместе с группой лиц из числа подчиненных подписал приказы об оказании обучающимся матпомощи на сумму свыше 1,8 млн руб. Однако деньги были израсходованы на оплату проезда и проживания студентов на общественные мероприятия. Тогда как бюджетные средства стипендиального фонда предназначались для выплаты единовременной матпомощи нуждающимся ­студентам.

«Факт нецелевого использования средств федерального бюджета, выделенных образовательному учреждению…, был выявлен и зафиксирован в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Самарской области»,— говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время проводятся обыски для закрепления доказательной базы и изъятия вещественных доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие изучает роль ректора и иных должностных лиц вуза в совершении преступления.

Осенью минувшего года в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского СУ на транспорте СК РФ была передана информация о нецелевых расходах в железнодорожном вузе. В Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте установили, что в 2019 году студенты СамГУПС ездили на транспортную неделю — фестиваль «ТранспАрт». Руководство вуза финансировало выезд студентов за счет стипендиального фонда. По указанию руководства СамГУПС, студенты писали заявления на материальную помощь «без каких-либо законных оснований и подтверждающих документов».

По версии проверяющих, стипендиальная комиссия факультета фиктивно принимала решение о выплате данным студентам назначенной суммы. После получения матпомощи деньги у студентов изымались. На эти средства и финансировались поездки студентов на культурно-массовые мероприятия, говорилось в постановлении ОЭБ и ПК Средневолжского ЛУ МВД России. Кроме того, правоохранители отмечали, что ряду студентов подобным образом выдали матпомощь без заявления и без проведения стипендиальной ­комиссии.

По приказу Минобрнауки России в состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды входят, в том числе, затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. Таким образом, в ­СамГУПС средства на культурно-массовую, спортивную, оздоровительную работу со студентами являются частью субсидии из Федерального агентства железнодорожного транспорта, отмечали правоохранители.

Иван Андрончев занял пост ректора СамГУПС осенью 2018 года. До этого, с 2014 по 2015 годы, он исполнял обязанности ректора в Самарском государственном университете. Получить комментарии представителей СамГУПС на момент выхода номера в печать не удалось — в пресс-службе вуза не отвечали на звонки.

Ч. 2 ст. 285.1 УК РФ предусматривает штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Как отмечает управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, на практике, при определенных обстоятельствах, нецелевое расходование бюджетных средств может быть переквалифицировано в растрату: «Ключевую роль будет иметь то, каким образом были израсходованы бюджетные средства и на какие цели. Если часть была присвоена или растрачена, и это удастся доказать, то такой поворот исключать нельзя. Впрочем, многое в таких делах зависит от доказательной базы, основу которой составляют не только документы, но и показания. То есть многое зависит от того, удастся ли органам следствия собрать достаточно доказательств вины».

Евгений Чернов