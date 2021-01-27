В 2020 году импорт бурно рос, несмотря на слабый рубль

Данные промпроизводства и внешней торговли за 2020 год позволяют сделать дополнительные выводы о степени зависимости РФ от импорта. Напомним, по данным ЦБ, в январе—декабре 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 14%. При этом в январском «Анализе макроэкономических тенденций» ЦМАКП отмечается, что импорт товаров в физическом выражении расширяется и особенно «устойчив этот тренд по инвестиционным и сырьевым (промежуточным), менее — по потребительским» товарам (см. график). Физический же экспорт товаров снижается, хотя состав продукции, вывоз которой сжимается, «не очень широк», отмечают в ЦМАКП. Среди них нефть (соглашение ОПЕК+ лишь урегулировало ситуацию в условиях глобального сжатия спроса), цветные металлы (результат кризиса в мировом авиапроме и снижения инвестпрограмм) и химическая продукция. Умеренно рос вывоз других продуктов (среди них газ, лес и бумага).

Иллюстрацией крайне низкой эластичности импорта товаров от курса могут быть данные о динамике некоторых растущих отраслей обработки. Так, в конце 2020 года заметное ускорение показала фармацевтика: в ноябре выпуск в ней вырос на 35% в годовом выражении, а в декабре — на 82% год к году. «Это максимальное значение за всю историю современных данных по промышленности с 2017 года, результат активной фазы борьбы с коронавирусом, в частности, наращивание темпов производства вакцин»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка. На этом фоне импорт сырья для производства лекарственных препаратов в декабре вырос на 35%. «Несмотря на успехи отечественной медицинской промышленности, она по-прежнему сильно зависит от зарубежных поставок»,— добавляют эксперты.

Отметим, что по данным платежного баланса в последнем квартале 2020 года импорт товаров составил $69,8 млрд (что сопоставимо с данными того же квартала год назад, $71,6 млрд), тогда как товарный экспорт за тот же период упал на 18,8%. «Ослабление рубля и низкая экономическая активность не сдержали восстановление импорта (его отношение к ВВП близко к историческому максимуму, 16–17%), связанное с поддержанием производственных мощностей и их зависимостью от импортных технологичных компонент. Это является фактором ослабления рубля в долгосрочной перспективе (в предположении стабильных цен на основной экспорт)»,— заключают в Райффайзенбанке.

Алексей Шаповалов