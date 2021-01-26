Экс-сотруднице ВВС США дали 11 лет тюрьмы за попытку передать России секретные данные

В США бывшую сотрудницу ВВС страны Элизабет Ширли осудили на 8 лет и 1 месяц тюрьмы за незаконное хранение сведений, являющихся военной тайной. По версии следствия, женщина хотела передать их России. Еще три года тюрьмы ей дали за «похищение» собственной дочери, которую она собиралась увезти из США.

«Ширли предала доверие американского народа,— приводятся на сайте Минюста США слова помощника генпрокурора Джона Демерса.— Она попыталась извлечь выгоду из своего предательства, пытаясь продать эту (секретную военную.— “Ъ”) информацию России, одному из главных противников Америки, чтобы способствовать преступному похищению ее дочери». По словам специального агента ФБР Майкла Кристмана, осужденной доверяли документы «самого высокого уровня».

В июле 2019 года женщина увезла свою шестилетнюю дочь в Мексику, чтобы оттуда связаться с российским правительством и попросить о переселении в Россию — страну, которая не выдаст ее США, говорится на сайте ведомства. ФБР провело обыск электронных устройств Ширли и обнаружило сообщения, которые она написала российским чиновникам. Утверждается, что женщина признала себя виновной в июле 2020 года.

Элизабет Ширли начала служить в ВВС США в 1994 году, сразу получив доступ к секретной информации. Позже она работала в военно-морской разведке страны, Минобороны, Минэнерго, в пяти подрядчиках Пентагона, а также состояла в национальной рабочей группе по киберрасследованиям.